Nueva app del 911 está protegida contra hackeo, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva aplicación 911 Michoacán, lanzada este 25 de agosto, está protegida contra hackeos gracias a sistemas compartidos con la federación, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La herramienta fue presentada junto al secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y busca agilizar la atención de emergencias en el estado.
A pregunta expresa durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario estatal aseguró que la tecnología de la app evitará cualquier tipo de hackeo, por lo que la herramienta será segura de usar por la ciudadanía.
“Están protegidas de hackeo, tienen sistemas, esos son sistemas compartidos con la federación. Entonces, el sistema está plenamente protegido contra hackeos para que no hackeen la página, la aplicación”, afirmó, destacando la colaboración con instancias federales para garantizar la seguridad de los datos.
La app está diseñada con un enfoque inclusivo, incluyendo idiomas como español, inglés, francés, chino y purépecha, la lengua originaria de Michoacán. Los usuarios pueden reportar delitos, accidentes, incendios, inundaciones o solicitar asistencia médica, con la posibilidad de adjuntar fotos, videos o audios en tiempo real, una función clave para personas con discapacidad, que pueden usar alertas silenciosas para denunciar violencia.
Oseguera Cortés explicó que la aplicación, disponible para iOS y Android, funciona como un botón de pánico que permite a los ciudadanos reportar incidentes de manera inmediata.
“Hoy estamos implementando esta nueva aplicación del 911 en el teléfono celular como una herramienta que nos permite contribuir para que las y los ciudadanos puedan acceder de manera inmediata a esta alerta”, destacó.