Nueva app del 911 está protegida contra hackeo, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva aplicación 911 Michoacán, lanzada este 25 de agosto, está protegida contra hackeos gracias a sistemas compartidos con la federación, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La herramienta fue presentada junto al secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y busca agilizar la atención de emergencias en el estado.

A pregunta expresa durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario estatal aseguró que la tecnología de la app evitará cualquier tipo de hackeo, por lo que la herramienta será segura de usar por la ciudadanía.

“Están protegidas de hackeo, tienen sistemas, esos son sistemas compartidos con la federación. Entonces, el sistema está plenamente protegido contra hackeos para que no hackeen la página, la aplicación”, afirmó, destacando la colaboración con instancias federales para garantizar la seguridad de los datos.