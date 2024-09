Nueva alcaldesa de Charapan fue propuesta por cabildo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nancy Torres Gerónimo, fue propuesta por el cabildo se Charapan para asumir la presidencia de Charapan, esto luego de que su padre, Rubén Torres, fuera declarado como inelegible por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista y luego de tomar protesta frente al Congreso de Michoacán, la nueva presidenta aseguró militar en el PRD, partido que ganó las elecciones en ese municipio y que consintió la simulación de Rubén Torres al registrarse como mujer trans y realizar campaña como hombre cis género.

Nancy Torres tiene 23 años, una carrera por concluir y es la alcaldesa más joven de Michoacán y de México.

"He estado -en el partido- hace bastantes años tanto con mi abuelo, como con mi papá, uno de los fundadores del PRD, he estado en todo momento. Pensaba estar más dentro de todo esto -de la política- terminando mi carrera universitaria que estoy a punto de titularme, sin embargo, se me presentó esta oportunidad que es única para ayudar a mi gente".