Nuestra prioridad es postular buenos candidatos en Michoacán: PES

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ”Somos un partido político local, por ello estamos enfocados en apuntalar nuestro proyecto y plataforma en todo el estado” aseveró Eder López García, presidente estatal del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES).

El compromiso y prioridad de la dirigencia estatal del partido morado es registrar candidatas y candidatos propios en todo el estado de Michoacán y así consolidar durante este Proceso Electoral la fuerza política que se ha construido en los últimos años.

Con relación a las elecciones federales, el PES hoy no cuenta con registro nacional, por lo cual no aparecerá en dichas boletas. No obstante, la tarea principal de nuestro instituto político es fortalecer y acrecentar la presencia del partido morado en todos los municipios y distritos de la entidad.