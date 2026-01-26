Nube color rosa con azul es captada en Michoacán por un chavo [VIDEO]

La grabación fue realizada la mañana del domingo en la localidad de El Zapote de Parras y compartida en redes sociales por el usuario Juan Carlos, quien comparó la nube con un “algodón de azúcar” debido a su colorido aspecto.

Este tipo de nubes llamativas pueden deberse a un fenómeno atmosférico conocido como iridiscencia, o “nubes arcoíris”. Ocurre cuando pequeñas gotas de agua o cristales de hielo, de tamaño uniforme, dispersan la luz solar en tonos pastel como rosa, verde o rojo, a través de un proceso llamado difracción.

La presencia de estos colores suele observarse en nubes delgadas o semitransparentes, como los altocúmulos o cirrocúmulos, y en momentos donde el sol se encuentra cerca del horizonte o parcialmente cubierto por las propias nubes.

A diferencia de los halos solares —que se producen por refracción en cristales de hielo grandes—, la iridiscencia se distingue por sus colores suaves y localizados en los bordes de las nubes.

Este fenómeno, aunque poco frecuente, es completamente natural y suele generar asombro cuando las condiciones atmosféricas permiten apreciarlo con claridad.

Así se vio: