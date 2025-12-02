Noviembre, el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 10 años: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de noviembre disminuyó 76 por ciento el número de víctimas de homicidio doloso en Michoacán, la menor cantidad registrada en los últimos diez años, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la mesa de seguridad convocada por el mandatario estatal, se detalló que en dicho mes se reportaron 60 homicidios dolosos, el promedio más bajo en 128 meses, cuando en marzo de 2015 se registraron 52 casos por el mismo delito.

Además, se explicó que, en comparación con octubre de 2021 —mes que concentró 259 víctimas—, noviembre de este año presentó 76 por ciento menos homicidios dolosos.

Autoridades en materia de seguridad compartieron que el histórico de 2021 a 2025 muestra una tendencia a la baja, al pasar de 2 mil 761 víctimas en 2021 a mil 193 en 2025.

Con estos resultados, se avanza en lograr la pacificación del estado en coordinación interinstitucional con elementos de seguridad pública, Guardia Nacional, Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado, entre otros.