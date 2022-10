Notas periodísticas, elemento para emitir medidas cautelares a regidoras de Penjamillo: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue hace una semana cuando el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), emitió medidas cautelares a las cuatro regidoras y la síndica de Penjamillo tras considerar que se encuentran en una posible situación de gravedad y peligro, derivado de los presuntos actos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG).

En entrevista, el titular del órgano electoral, Ignacio Hurtado Gómez, reconoció tres aspectos indispensables para que el IEM tomara esta determinación, con independencia de analizar la queja de violencia presentada el pasado 14 de octubre:

1. Las servidoras públicas de Penjamillo ya habían presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que se declaró incompetente para resolver.

2. El caso de la violencia y amenazas que sufrieron las cinco mujeres, fueron hechas públicas en notas periodísticas, las cuales fueron consideradas por el IEM como indicios de los actos, sin ser tomadas como pruebas.

3. El último momento fue cuando el Instituto ya tenía en su poder la queja de VPMG.

"En estos casos me parece que la responsabilidad no nosotros es dictar esas medidas, pero no implica prejuzgar, no implica que ya estemos diciendo que hay alguna situación, es preventivamente y precautoriamente tomamos esas prevenciones pero evidentemente habrá que integrar la investigación, recabar las pruebas, llamar a las partes y será el Tribunal Electoral quien en su momento tome la determinación al respecto".

Ignacio Hurtado reconoció también en la determinación del IEM, la urgencia de emitir las medidas de protección lo que se le conoce como "peligro de la demora", así también la "apariencia del buen derecho":