Nos sumamos al decálogo para no criminalizar la protesta social: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la antesala del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la Doctora Fabiola Alanís Sámano aplaudió la clara postura del gobierno de México para no criminalizar la protesta social y garantizar la libre manifestación desde las instituciones y el servicio público.

La aspirante al Senado de la República destacó que un acto sin precedentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana haya reunido este día a todas y todos los titulares de las instituciones homólogas de los estados para darles a conocer el “Decálogo por la libertad y la paz en la protesta social”.

Coincidió en que México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan, sin discriminar, criminalizar, afectar los derechos de terceros, ni promover la guerra, el odio o la violencia, al contrario, puntualizó que el diálogo debe ser privilegiado en todo momento.

Y de manera prioritaria, se pronunció a favor de no usar jamás la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica, pero de manera particular, la ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acentuó el punto número diez, ya que “protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros”.

Asimismo, consideró pertinente rumbo al 25 de noviembre el llamado a garantizar y respetar la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.

SHA