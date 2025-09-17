Normalistas toman caseta de Panindícuaro y piden cooperación a conductores
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 80 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) tomaron este miércoles la plaza de cobro de Panindícuaro, ubicada sobre la autopista Maravatío-Zapotlanejo, donde permitieron el paso de vehículos a cambio de cooperación económica.
De acuerdo con información difundida por el Centro SICT Michoacán, los manifestantes movieron las cámaras de vigilancia de la caseta y se mantienen en el sitio solicitando apoyo monetario a los automovilistas que transitan por esta vía, una de las más importantes entre Michoacán y Jalisco.
Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, atender las señales viales y mantenerse informados sobre la situación para evitar contratiempos.
SHA