Nomina tu mejor experiencia en Michoacán, últimos días para postular

La nominación cierra mañana 25 de agosto; por lo que aún hay tiempo para participar en esta dinámica y mostrar la riqueza de los destinos, sabores y experiencias que hacen único al estado.

En la votación digital pueden participar todos, desde los michoacanos hasta los turistas y visitantes que han llegado a la entidad para conocer las regiones, los sabores, los recintos y los Pueblos Mágicos michoacanos.

En esta primera fase, las postulaciones se pueden realizar en el siguiente link: https://f.mtr.cool/anfkdykzcb, recordó la Sectur.

Podrás elegir entre las 23 categorías abiertas, dentro de las que se encuentran: Mejor lugar para divertirse, Mejor cocinera tradicional, Mejor recinto para eventos mice, La mejor experiencia de turismo comunitario, La mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico, entre algunas más.