Nombran nueva vicefiscal en Michoacán para atender delitos de alto impacto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- María Cristina Guzmán Gutiérrez fue nombrada como vicefiscal de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó este jueves el fiscal, Carlos Torres Piña.

La entrega del nombramiento tuvo lugar en las instalaciones de la FGE, donde Torres Piña destacó que esta incorporación contribuirá a reforzar la atención y persecución de delitos graves, a fin de optimizar los resultados del organismo en materia de procuración de justicia.

“La atención y persecución del delito se reforzará para optimizar los resultados de la Fiscalía General del Estado”, expresó el funcionario en su publicación.