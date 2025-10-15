Nombran a Cástor Estrada Robles, director de Casart, como vicepresidente de oriGIn

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, fue nombrado durante la pasada Bienal oriGIn 2025, vicepresidente para Latinoamérica, un cargo honorífico que reconoce su compromiso con la promoción, protección y fortalecimiento de los productos con identidad cultural y origen geográfico.

Desde esta nueva encomienda, Estrada Robles mencionó que será responsable de monitorear el desarrollo de las Indicaciones Geográficas en Latinoamérica, así como de recopilar información que sirva como indicador del impacto de estas figuras en el desarrollo regional. Este análisis permitirá fortalecer políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico y social de las comunidades productoras.

Indicó que otro de los ejes de trabajo será la promoción del intercambio de modelos de gestión entre diversas organizaciones vinculadas a las Indicaciones Geográficas, con el fin de generar sinergias, compartir buenas prácticas y fortalecer la gobernanza de estos sistemas de protección. Además, se enfocará en difundir los productos emblemáticos de Michoacán en distintos países de la región latinoamericana.