Nombra Torres Piña a José Antonio Cruz como nuevo Fiscal Coordinador de la FGE

Cruz Medina es Licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Civil y maestría en Criminalística, así como el título de doctor Honoris Causa, combinando conocimientos jurídicos y técnicos que fortalecen la estrategia de seguridad en la entidad.

Con más de dos décadas de experiencia operativa, ha ocupado cargos estratégicos como: Director General de Operaciones Técnicas y Tácticas en la División de Investigación de la extinta Policía Federal, donde coordinó investigaciones contra grupos delictivos de alto impacto, logrando la detención de objetivos prioritarios.

Fue coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía General del Estado de Baja California; como director en la Guardia Nacional fue comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro como encargado del área de investigación de campo y Coordinador Estatal en la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Ha sido reconocido con Mención Honorífica por la Policía Federal y certificaciones en vigilancia e inteligencia táctica.

Su formación internacional incluye el Reentrenamiento del FBI en México – Capítulo México-Centro; el curso de Alta Especialización en Combate en Guerrilla Urbana y Zonas Hostiles para Comandos de Operaciones Especiales de la Academia Europea de Seguridad (Euseca) en Wroclaw, Breslavia, Polonia; y el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policíal impartido por la Policía Nacional en Bogotá Colombia.

En el ámbito de la cooperación internacional, ha representado a México en foros de alto nivel como la Cuarta Reunión Trilateral sobre Trata de Personas entre Estados Unidos, México y Canadá, organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, D.C.; la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas (2024); la Mesa Redonda México–Estados Unidos sobre Tráfico de Armas (2023); y la 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference en Houston, Texas.

