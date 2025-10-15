Nombra Bedolla a Sergio Pimentel como nuevo rector de la UTM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a Sergio Pimentel Mendoza como nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), en sustitución de Graciela Andrade García Peláez.

El mandatario destacó el compromiso de Pimentel Mendoza para continuar con el fortalecimiento del sistema educativo en Michoacán desde esta institución superior de prestigio, reconocida por la calidad de sus programas educativos.