Nochebuena: la flor navideña que florece con fuerza en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Nochebuena, una de las flores más representativas de la temporada navideña en México. Su uso decorativo en hogares, templos y espacios públicos simboliza el inicio de las fiestas decembrinas, pero además, representa una actividad agrícola clave para Michoacán.
De acuerdo con datos del INEGI, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 66.8% de la producción nacional de Nochebuena se concentró en Michoacán, lo que posiciona al estado como líder indiscutible en el cultivo de esta planta ornamental.
Durante ese periodo:
Se registraron 143 unidades de producción dedicadas a su cultivo.
Se produjeron 2,658.7 toneladas de flor de Nochebuena.
El 91.8% de la producción se realizó bajo riego, lo que indica un control eficiente en el proceso.
La Nochebuena, además de su belleza, es también un motor económico en regiones productoras, generando empleo en viveros, floriculturas y comercios. En Michoacán, su cultivo se extiende en municipios como Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Tancítaro y zonas altas del oriente del estado.
El origen de esta flor es mexicano. Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima y su color tradicional rojo representa el amor, la vida y la Navidad. Es conocida internacionalmente como Poinsettia, nombre que proviene del diplomático estadounidense Joel Roberts Poinsett, quien la llevó a su país en el siglo XIX.
Cada año, el 8 de diciembre se reconoce la importancia de esta planta y de las miles de personas que la cultivan, conmemorando su valor agrícola, cultural y simbólico.
BCT