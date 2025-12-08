Nochebuena: la flor navideña que florece con fuerza en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Nochebuena, una de las flores más representativas de la temporada navideña en México. Su uso decorativo en hogares, templos y espacios públicos simboliza el inicio de las fiestas decembrinas, pero además, representa una actividad agrícola clave para Michoacán.

De acuerdo con datos del INEGI, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 66.8% de la producción nacional de Nochebuena se concentró en Michoacán, lo que posiciona al estado como líder indiscutible en el cultivo de esta planta ornamental.