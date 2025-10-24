Noche de Muertos, tradición ancestral que enseña el camino a quienes se adelantaron

Michoacán, la región Lacustre, se sumerge entre el copal y el olor a la flor de cempasúchil; las calaveritas de azúcar, un sinfín de comida y todo el legado ancestral que lo define, no solo muestra una celebración, sino un acto de amor espiritual que conecta a los vivos con los muertos.

Las islas de Janitzio y Pacanda, así como Urandén, además de Tzintzuntzan, Santa Fe de la Laguna y todos aquellas comunidades de la zona Lacustre muestran la tradición ancestral, donde la música y los rezos, los altares y las decoraciones con veladoras y flor de cempasúchil llenan de vida para dar la bienvenida a todos los que recordamos.

Los panteones se iluminan con velas y se adornan con flores de cempasúchil; las familias se sientan alrededor de las tumbas, rezan y comparten anécdotas mientras esperan la visita de sus seres queridos.