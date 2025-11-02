NOCHE DE MUERTOS: Las almas tienen permiso para visitar el mundo de los vivos

En medio del olor a copal y de la flor de cempasúchil estaba Evaristo Longinos, quien desde hace 16 años honra a su madre y, desde hace tres, a su padre.

Sus abuelos y padres le enseñaron esta tradición, donde las ánimas, dijo, vienen a estar con todos sus seres queridos, donde las almas tienen permiso para visitar el mundo de los vivos.

En su hogar, comentó, se pone un altar, pero acudir al camposanto a honrar las celebraciones de la Noche de Muertos, le permite no solo acercarse con sus ancestros, sino mostrar a los visitantes la riqueza cultural y ancestral que hay en Michoacán.

Su madre tienen 16 años que falleció, mientras que su padre tres años; a ambos, indicó, les gustaba el chayote, el elote, la calabaza y el pan, elementos que forman parte del altar que hizo en las tumbas y donde las velas les enseñaron el camino para estar en el mundo de los vivos y el olor a cempasúchil el no perderse y llegar al altar para comer y estar con quienes dejaron en tierra.