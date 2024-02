"No vamos a ceder, nada de corrupción", recalca Bedolla ante protestas de normalistas

Ramírez Bedolla indicó que se mantendrá la presencia de elementos de seguridad pública durante las manifestaciones, no para la confrontación, sino porque estos bloqueos afectan a la ciudadanía.

Aseguró que como autoridad estatal han estado abiertos al diálogo con los normalistas.

"Vamos a estar muy atentos con elementos de seguridad, porque hay diálogo, se les ha recibido, no hay cerrazón de nuestra parte, la convocatoria ya se lanzó y se va a cumplir tal cual. Hubo un tema, no estamos por la confrontación, vamos a estar resguardando las carreteras, Xangari y todo lo que sea necesario. No tiene sustento la protesta, que no se dejen manipular los muchachos, esto debe cambiar", sostuvo.

Agregó que, en caso de que durante las manifestaciones se detenga a estudiantes, según el nivel de la falta administrativa o si cometen un delito, tendrán consecuencia.

rmr