No te quedes sin votar por “Lo Mejor de Michoacán” 2025: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán te necesita y aún estás a tiempo de votar por tu mejor experiencia en “el alma de México”, desde lo gastronómico, cultural, y artesanal, hasta de naturaleza y diversión.

Los premios “Lo Mejor de Michoacán”, que por segundo año consecutivo realiza la revista México Desconocido para reconocer las experiencias únicas en el estado, están por cerrar votaciones el próximo miércoles 10 de septiembre, por lo que aún puedes participar y hacer escuchar tu voz.