¡No te confíes! El frío no detiene al dengue; SSM invita a no bajar la guardia

Asimismo, se exhorta a la población a implementar medidas de protección personal en el hogar, como la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas, así como el uso de pabellones en recámaras, priorizando a menores de cinco años y adultos mayores. De igual forma, se recomienda el uso de repelentes y prendas de manga larga.

Estas acciones deben complementarse con el cuidado de los espacios comunes, evitando arrojar basura a la vía pública y participando activamente en las jornadas de descacharrización en terrenos baldíos, plazas públicas e instituciones educativas.

La dependencia enfatiza que, en caso de presentar fiebre, náuseas y vómito, así como dolor de cabeza, en ojos, músculos y articulaciones, es importante evitar la automedicación y acudir a su centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna.

BCT