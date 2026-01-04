¡No son hojas secas! Homero Gómez Jr. capta impresionante colonia de mariposa monarca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del invierno, los bosques michoacanos se visten de tonos naranjas gracias al arribo de la mariposa monarca. Una imagen compartida recientemente por el activista ambiental Homero Gómez Jr. muestra cómo miles de mariposas cubren los árboles, creando un espectáculo visual que podría confundirse con hojas secas, pero que en realidad es una de las migraciones más impresionantes del mundo.

Cada año, millones de mariposas monarca viajan más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los santuarios de oyamel ubicados en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, entre Michoacán y el Estado de México.