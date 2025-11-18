No solo Uruapan: PRI advierte crisis financiera en varios municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan no es el único municipio que se encuentra en crisis y quiebra financiera, aseguró el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, quien no especificó el número ni aquellos que se encuentren en esta situación.
Sin negar una situación en Uruapan, pidió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, atender las demandas y cumplir con los acuerdos pactados, pero que "no hable de aquellos que hoy no pueden defenderse", afirmó en rueda de prensa.
"Mal el gobernador al decir que hay una quiebra técnica en Uruapan al referir que puede ser responsabilidad de Carlos Manzo; mal, porque se están aprovechando de alguien que no puede defenderse, que no está aquí para defenderse", dijo.
A lo anterior, comentó que es necesario que también se hable de cómo recibió Carlos Manzo Rodríguez el municipio de Uruapan y sobre las denuncias que interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre este tema.
Aunado, refirió que la situación que viven los municipios también se debe al recorte de las participaciones federales, las cuales comentó que se programan desde inicio de año, pero que no llegan acorde a lo que se acuerda.
Reiteró que esta situación no solo es en Uruapan, sino en gran parte de los municipios, por lo que, en la reunión que se sostuvo con autoridades federales de seguridad, no solo se pidió el apoyo en la materia, sino que también haya claridad en la entrega de las participaciones federales.
