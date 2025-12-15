"No se va la seguridad de Uruapan": Carlos Bautista tras reunión con García Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La seguridad en el municipio de Uruapan no se retira, afirmó el diputado e integrante activo del "Movimiento del Sombrero", Carlos Alejandro Bautista Tafolla, tras sostener una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador michoacano explicó que, si bien se retirarán algunas patrullas, la cantidad de elementos de seguridad se mantendrá igual, incluyendo a fuerzas federales y del Ejército Mexicano, como parte del Plan Michoacán.
El Plan Michoacán, impulsado por el Gobierno de México, contempla una estrategia integral para combatir la violencia y fortalecer la seguridad en la entidad, con énfasis en regiones prioritarias como Uruapan, considerada una de las zonas más afectadas por el crimen organizado debido a su ubicación estratégica para el trasiego de drogas y conflictos entre grupos delictivos.
El legislador también agradeció la apertura del titular de Seguridad, así como de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, por abrir un canal de diálogo que permita atender un tema tan sensible como la seguridad en la ciudad. Asimismo, mencionó la coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró su compromiso con la paz en Michoacán.
En su publicación, el diputado dedicó unas palabras a Carlos Manzo, exedil de Uruapan asesinado el 1 de noviembre. Manzo había denunciado públicamente amenazas y fue un impulsor activo de iniciativas ciudadanas por la paz. Su crimen causó una fuerte conmoción social y elevó las exigencias para reforzar la seguridad en la región.
"Amigo Carlos Manzo, eres el movimiento que convirtió el dolor en fuerza. Y hoy esa fuerza, mueve a México", escribió Bautista Tafolla en su mensaje.
