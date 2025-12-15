"No se va la seguridad de Uruapan": Carlos Bautista tras reunión con García Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La seguridad en el municipio de Uruapan no se retira, afirmó el diputado e integrante activo del "Movimiento del Sombrero", Carlos Alejandro Bautista Tafolla, tras sostener una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador michoacano explicó que, si bien se retirarán algunas patrullas, la cantidad de elementos de seguridad se mantendrá igual, incluyendo a fuerzas federales y del Ejército Mexicano, como parte del Plan Michoacán.