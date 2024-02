No se tiene programado ningún Festival Jalo próximamente: Ijumich

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que en la ley electoral no se contempla no realizar conciertos, hasta el momento no se tiene planeado realizar un Festival Jalo próximamente, aseveró el director del Instituto Michoacano de la Juventud Michoacana (Ijumich), Pedro Alexis Velázquez Guzmán.

En entrevista con medios de comunicación, el director del Ijumich comentó que incluso todavía no se sabe si el Premio Michoacano a la Juventud, que se entrega en octubre, se hará en el marco del Festival Jalo, como fue el año pasado en la primera edición de dicho evento, que duró tres días con conciertos y conferencias.

"No tenemos, no hay ningún Jalo en puerta, ni en tres o cinco meses, todavía no hay nada definido", puntualizó.