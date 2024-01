No se tiene detectado consumo de fentanilo en Michoacán: gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán no se tiene detectado consumo de fentanilo, aseguró el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al ser cuestionado por medios de comunicación sobre el tema.

Ante las declaraciones de un funcionario municipal de Morelia sobre que habían detectado escuelas en donde se venden gomitas y dulces con fentanilo, el mandatario estatal sostuvo que no hay reporte al respecto ante las autoridades estatales e incluso el propio presidente municipal desmintió lo dicho.

“No, aún no, no tenemos ese reporte, nos llamó la atención lo declarado por este funcionario municipal, que no informó a las autoridades estatales, pero de inmediato lo corrigió el presidente municipal”, recalcó.