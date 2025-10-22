"No se dejen engañar con promesa de plazas automáticas": Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, hizo un contundente llamado a no dejarse engañar con promesas de plazas automáticas, al destacar en rueda de prensa que la autoridad y los docentes ya trabajan, con orden y transparencia, en la creación de un nuevo sistema para la asignación de las mismas.

“Como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realiza el proceso de análisis y consulta escuela por escuela para tomar en cuenta la opinión de las y los maestros. Será un sistema que los escuche, no será impuesto por ninguna autoridad”, detalló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), junto a la coordinadora de Comunicación Social, Záyin Villavicencio.

En este sentido, reiteró que la Secretaría de Educación es una institución de puertas abiertas, de diálogo y con visión al frente. “No vamos a volver a esos tiempos en los que todo se hacía en lo oscurito. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha logrado transparencia y ordenamiento, y seguiremos adelante por el bien de un millón 247 mil estudiantes y miles de docentes”, reiteró.

En mayo pasado se realizó una consulta a nivel nacional en la que participaron 127 mil 778 escuelas, que incluyó temas como ingreso, promoción y reconocimiento, transparencia y rendición de cuentas, mejora de los procesos, participación docente y propuestas de mejora, así como inclusión. Se alista la siguiente etapa de este proceso a principios del próximo mes.

Aprovechando la apertura al diálogo y la transparencia que caracterizan a esta nueva etapa, la secretaria de Educación lanzó un mensaje final claro: la única vía legítima y segura para acceder a una plaza magisterial es a través de los procesos oficiales que se construyen con la participación de la comunidad educativa, mismos que en esta administración han beneficiado a más de 4 mil 800 docentes.

Asimismo, advirtió a las y los docentes que cualquier oferta ajena a este esquema es un fraude que busca lucrar con sus aspiraciones, por lo que la institución reitera su compromiso con el magisterio para asegurar un sistema justo, transparente y de cara a todas y todos.

RYE-