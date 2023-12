No se dejará de visitar todos los pueblos de Michoacán: Memo Valencia

Coalcomán, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy estamos más fuertes que nunca, enfilados para regresar al Partido Revolucionario Institucional al camino del triunfo, por eso, Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán invitó a las y los militantes durante una reunión distrital en Coalcomán a trabajar para alcanzar el triunfo en el 2024.

Insistió en que no habrá territorio por más alejado que no visite la dirigencia estatal, ningún pueblo de Michoacán se quedará sin ser visitado, por ello la petición a los priistas de esta región es para que no se asusten por las condiciones actuales del estado y el país, porque eso es precisamente lo que motiva al trabajo para regresar a México a la senda de la victoria y el desarrollo que el PRI ha brindado para toda la población.