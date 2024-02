No se aplicará "Hoy No Circula"; calidad del aire en Morelia es buena y regular: Secma

“Yo no veo cercana una medida como el ‘hoy no circula’, o una verificación obligatoria, porque no es necesario ahorita cargar a la población. Desde luego, es recomendable que la verificación voluntaria se haga, les ahorra gasolina”, comentó.

Apuntó que en el caso de una ciudad como Morelia se pueden implementar todavía otras medidas como atender los incendios forestales para evitar mayor daño de hectáreas, la reforestación, que ayudan a limpiar más la atmósfera.

SHA