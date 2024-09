¿No sabes qué hacer con tus artículos electrónicos que ya no sirven?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no sabes qué hacer con aquella computadora, celular, cargadores viejos o televisiones que ya no sirven, no te preocupes, porque este sábado, 21 de septiembre, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) tendrá una jornada de recolección de residuos electrónicos.

El ICTI recibirá computadoras, mouses, teclados, celulares, laptops, impresoras, reguladores, discos duros, tarjetas electrónicas, cargadores, consolas de videojuegos, CDs, televisores, escáneres, multifuncionales, módems, taladros, pulidoras, herramientas eléctricas, estéreos, radios, tablets, grabadoras y cámaras, entre otros artículos electrónicos y eléctricos.

La jornada de recolección se realizará en el estacionamiento del instituto, desde las 9:00 horas y terminará a las 14:00 horas.

El ICTI se ubica en la Calzada Juárez #1446, justo frente al Zoológico, sin duda, un lugar muy accesible, así que no hay pretexto para botar por ahí tus artículos y qué estos contaminen el entorno.