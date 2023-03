"No saben ni a quién corrieron"; trabajadoras despedidas se manifestan en Congreso

En entrevista, las mujeres negaron ser "aviadores" como lo señalan algunos diputados de la LXXV Legislatura.

"Nosotros amamos nuestro trabajo, somos mucha gente conocida que sabemos quiénes trabajan y quiénes no. Hay formas de buscar espacios, pero el hecho es que ellos no saben ni a quién están corriendo, están despidiendo a compañeras que los atienden que en cada sesión, que les sirven el café, compañeras de sistemas, contraloría, no tienen ni idea de a quién agarraron y despidieron", mencionó una de las afectadas.

Dijeron también que esta situación se repite cada tres años en el cambio de legislatura, pues es personal que no tiene una base laboral, pero que ha generado antigüedad, prestaciones y derechos.

"Cada cambio de legislatura es lo mismo, porque no tenemos una base, siempre estamos todos los trabajadores inseguros cada cambio a ver qué se les ocurre a los diputados", agregó.