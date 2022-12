No pertenece a la CNDH supuesto delegado agresor de Uruapan: Marco Antonio Tinoco

Michoacán (MiMorelia.com).- El supuesto delegado David Sidronio Torres Garibay, que se vio inmiscuido en una riña con un hombre de la tercera edad en Uruapan, no pertenece ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sino a una organización no gubernamental, aseguró el ombudsman estatal, Marco Antonio Tinoco Álvarez.

En entrevista con medios de comunicación, el presidente de la CEDH explicó que ante estos hechos que se dieron a conocer a través de un video en redes sociales el pasado 11 de diciembre, se levantó una queja de oficio para que la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores investigue porqué uno de los implicados se ostenta como delegado de una institución.

No es visitador y no pertenece a ninguna instancia de gobierno, entiendo que en Uruapan hay una asociación civil, que se hace llamar Cuerpo Diplomático de no sé qué, que ya habíamos tenido por ahí algún comentario, pero hasta ahora se agudizó. Hemos levantado la queja de oficio para que se investigue qué está sucediendo con esa organización, es una ONG, no es gubernamental, no pertenece a la nacional y no pertenece a nosotros, eso que quede bien claro”

Marco Antonio Tinoco Álvarez

El ombudsman insistió que el tema le corresponde a la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos como comisión no pueden sancionar cuando se trata de una organización no gubernamental.