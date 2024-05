No permitir que las ciudades se sigan expandiendo, reto de siguientes administraciones: Sergio Adem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado del Infonavit, Sergio Adem Argueta, en su calidad de especialista en planificación urbana y territorial, señaló que el reto para las siguientes administraciones en materia de urbanismo será el no seguir expandiendo las ciudades.

Ello, explicó, debido a las políticas de crecimiento y producción de vivienda que provocaron pérdidas de áreas y suelos verdes o naturales, que se modificaron para que fueran terrenos urbanizables.

“El reto en materia de urbanismo es no seguir expandiendo las ciudades, es fundamental, eso es muy importante, no es poca cosa. El construir lejos provocó muchas cosas, ocupación de suelo natural, que incluso no era urbanizable y después se convirtió en urbanizable porque se modificó un plan de desarrollo urbano. Significó compra de ese suelo que originalmente era ejidal a costo muy bajo y una especulación altísima del 200 al 500 por ciento de su valor original para poderlo comercializar”, puntualizó.