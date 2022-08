"No necesito ser coordinadora para seguir trabajando": Adriana Hernández a compañeros del PRI

No es que yo quiera ser coordinadora ahorita o no, yo siempre he estado en la disposición de ayudar no solamente a mi partido, sino a la fracción parlamentaria (...) No se trata de convencer, se trata de lo que la mayoría quiera. Yo no necesito tener una coordinación para seguir trabajando"

Adriana Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán