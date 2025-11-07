“No me dejen sola”: entre miles Grecia Quiroz jura seguir legado de Carlos Manzo en Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En su primer mensaje como presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo, llamó a la ciudadanía a continuar el movimiento encabezado por su esposo y aseguró que su administración será un instrumento para honrar su legado.

Durante el acto, frente a miles de asistentes que participaron en una marcha por la paz, Quiroz agradeció el respaldo de la población y expresó que hoy se cumple uno de los anhelos de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido.

“Aquí está cada una de las personas que confiaron en él, que caminaron con él. Hoy quiero decirles que hay esperanza para Uruapan, para Michoacán y para todos los que han sufrido violencia. Esta lucha no quedará en vano”, expresó con voz firme.

En medio de consignas de apoyo, la presidenta municipal pidió a los uruapenses no permitir que la violencia ni la indiferencia dobleguen al municipio.

“Nos quitaron a un líder, pero nos dejaron un héroe”, dijo mientras sostenía el sombrero de su esposo, símbolo del movimiento social que encabezó.

La alcaldesa también se refirió a la reunión que sostuvo recientemente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclarando que acudió “no a doblar las manos, sino a exigir justicia” para Carlos Manzo y para todas las víctimas de la violencia.

Subrayó que la exigencia principal es terminar con las extorsiones que afectan al comercio local, especialmente al sector aguacatero.

Finalmente, Quiroz solicitó el respaldo de la ciudadanía para mantenerse segura y continuar con su labor.

“Yo necesito de ustedes, no me dejen sola. Vamos a seguir caminando este movimiento con firmeza, con transparencia y de la mano del pueblo”, concluyó, visiblemente conmovida.

El acto culminó entre aplausos, vivas y una salida escoltada por elementos del Ejército Mexicano.