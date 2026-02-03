No más puertas cerradas para peluditos: diputado propone reforma para rentar con mascotas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Congreso local se presentará una iniciativa que busca prohibir a los arrendadores negar o restringir la renta de un inmueble destinado a habitación por el solo hecho de que el arrendatario tenga animales de compañía.

La propuesta adiciona un último párrafo al artículo 3° de la Ley Inquilinaria del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda sin discriminación hacia quienes comparten su hogar con perros, gatos u otras mascotas.

La exposición de motivos destaca que en México siete de cada diez hogares conviven con al menos un animal de compañía, según datos del Inegi, colocando a la entidad entre los países con mayor convivencia humano-animal en el mundo. Para muchas familias michoacanas, estos compañeros de cuatro patas no son un lujo, sino miembros esenciales del núcleo familiar que aportan bienestar emocional, reducen el estrés y fortalecen la salud mental, especialmente en niños, adultos mayores y personas que viven solas.

El legislador de Morena argumenta que negar un contrato de arrendamiento únicamente por la presencia de una mascota constituye una restricción desproporcionada e injustificada. Según el Inegi, más del 40% de los hogares que ha intentado rentar una vivienda con animales de compañía reporta haber enfrentado alguna forma de negativa o restricción.

La iniciativa subraya que el marco jurídico vigente ya establece mecanismos claros para responsabilizar al arrendatario por cualquier daño que los animales pudieran causar al inmueble o a terceros, conforme al Código Civil del Estado.

“La sola existencia de un animal de compañía no representa un riesgo jurídico, ni constituye un motivo válido para restringir la renta de un inmueble. Las obligaciones y responsabilidades ya están delimitadas por la ley, y cualquier daño que se ocasione puede reclamarse con base en las normas civiles y en las cláusulas contractuales que libremente acuerden las partes”, se lee en la exposición de motivos presentada por el diputado morenista.

La reforma propuesta busca alinear la legislación michoacana con la transformación social que vive el país: cada vez más hogares consideran a sus mascotas como parte irremplazable de la familia.

De aprobarse, los arrendadores no podrían condicionar la firma del contrato a la ausencia de animales, aunque sí podrían exigir garantías o responsabilidades adicionales por daños comprobados.

