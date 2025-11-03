"No los vamos a dejar solos": Sheinbaum reafirma apoyo a Michoacán

Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Michoacán no está solo y que el Gobierno Federal reforzará su presencia tras el asesinato de Carlos Manzo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que el Gobierno Federal mantendrá presencia activa y respaldo institucional en Michoacán, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Desde Palacio Nacional, envió un mensaje directo a la población del estado: “No están solos y no los vamos a dejar solos”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el caso del edil no quedará impune y que las investigaciones avanzan para esclarecer quiénes participaron en su asesinato. “Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución”, señaló.

El alcalde fue atacado el pasado sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de Uruapan. Según información oficial, el crimen dejó un agresor abatido y dos personas detenidas. Manzo ya había denunciado amenazas en su contra y solicitado mayor presencia de fuerzas federales en la zona.

Sheinbaum aprovechó su mensaje para defender su estrategia de seguridad basada en inteligencia, justicia y coordinación interinstitucional, descartando cualquier retorno a esquemas militares del pasado. “La fuerza del Estado es la justicia […] la guerra contra el narco no funcionó”, insistió.

También hizo un llamado a la unidad, al destacar que el trabajo en materia de seguridad se realiza en conjunto con todos los niveles de gobierno. “Hemos venido trabajando en coordinación con todos, independientemente del partido político”, puntualizó.

