"No los vamos a dejar solos": Sheinbaum reafirma apoyo a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que el Gobierno Federal mantendrá presencia activa y respaldo institucional en Michoacán, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Desde Palacio Nacional, envió un mensaje directo a la población del estado: “No están solos y no los vamos a dejar solos”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el caso del edil no quedará impune y que las investigaciones avanzan para esclarecer quiénes participaron en su asesinato. “Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución”, señaló.
El alcalde fue atacado el pasado sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de Uruapan. Según información oficial, el crimen dejó un agresor abatido y dos personas detenidas. Manzo ya había denunciado amenazas en su contra y solicitado mayor presencia de fuerzas federales en la zona.
Sheinbaum aprovechó su mensaje para defender su estrategia de seguridad basada en inteligencia, justicia y coordinación interinstitucional, descartando cualquier retorno a esquemas militares del pasado. “La fuerza del Estado es la justicia […] la guerra contra el narco no funcionó”, insistió.
También hizo un llamado a la unidad, al destacar que el trabajo en materia de seguridad se realiza en conjunto con todos los niveles de gobierno. “Hemos venido trabajando en coordinación con todos, independientemente del partido político”, puntualizó.
rmr