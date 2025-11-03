"No los vamos a dejar solos": Sheinbaum reafirma apoyo a Michoacán

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el caso del edil no quedará impune y que las investigaciones avanzan para esclarecer quiénes participaron en su asesinato. “Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución”, señaló.

El alcalde fue atacado el pasado sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de Uruapan. Según información oficial, el crimen dejó un agresor abatido y dos personas detenidas. Manzo ya había denunciado amenazas en su contra y solicitado mayor presencia de fuerzas federales en la zona.

Sheinbaum aprovechó su mensaje para defender su estrategia de seguridad basada en inteligencia, justicia y coordinación interinstitucional, descartando cualquier retorno a esquemas militares del pasado. “La fuerza del Estado es la justicia […] la guerra contra el narco no funcionó”, insistió.