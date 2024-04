"No lo merezco"; Elisa Íñiguez deja la corona de Miss Michoacán 2023

Fue en su cuenta de Instagram que esta tarde de domingo la joven moreliana de 23 años de edad hizo pública su decisión de dejar la corona que le daba el pase al certamen Miss México 2024 próximo a realizarse.

"Acabo de renunciar y acabo de entregar la corona a mis directores estatales. Realmente no soy una persona que cuente con las cualidades y las características adecuadas para portar la corona y prefiero dejarle el espacio a una mujer que sí pueda y cuente con las características. Yo realmente no me merezco la corona, no me merezco representar a Michoacán y pues muchas gracias por todo el apoyo", dijo Elisa Íñiguez en un video.