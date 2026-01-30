¡No llegamos todas!’: Mujeres convocan a marcha feminista en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asamblea de Mujeres Michoacán convocó a la marcha del 8M 2026 con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en lo que será el décimo año consecutivo de movilización feminista en Morelia.

La cita es el domingo 8 de marzo a las 4:00 de la tarde, con punto de encuentro en el Monumento a Lázaro Cárdenas, lugar simbólico donde este colectivo inició sus acciones hace una década. La salida está programada para las 4:30 p.m.

“¡No llegamos todas!”, es una de las consignas que encabezan esta movilización, que se ha definido desde sus inicios como autónoma, sin vínculos con partidos políticos ni instituciones del Estado.

10 años organizando rabia y alegría

A través de redes sociales, la Asamblea destacó que el acto de marchar es también una forma de “defender la alegría”, organizar la rabia colectiva y denunciar las múltiples formas de violencia y exclusión hacia las mujeres.