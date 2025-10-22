Insuficiente, el respaldo en materia de seguridad al sector citrícola de Apatzingán: alcaldesa

Apuntó que la región tiene una vocación citrícola importante, porque prácticamente la economía gira alrededor de dicho cultivo, por lo que la funcionaria espera que, a partir de ahí, se encuentren nuevos caminos de hermandad entre los productores.

Añadió que, poco a poco, se han generado las garantías en el tema de las denuncias, por la modificación al Código Penal para que se persigan los delitos de oficio; sin embargo, admitió que, a pesar de los esfuerzos y mejoras, no ha sido suficiente.

"Los esfuerzos se hacen, las mejoras se hacen, seguramente, como es evidente, no es suficiente. Esto ya rebasa el tema de los gobiernos y, por mucho, los señalamientos políticos que desde aquí se puedan hacer."

Bernardo Bravo, empresario y líder citricultor, fue hallado sin vida apenas el lunes anterior en la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, con visibles huellas de tortura. La Fiscalía General del Estado inició con la investigación correspondiente y después determinó que recibió un disparo con arma de fuego en la cabeza. Hasta el momento hay una persona detenida: Rigoberto "N".

rmr