No le temo a la persecución política: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su sexto y último informe de gobierno, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que no le teme a la persecución política que pueda generar el denunciar la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones en el estado del 6 de junio pasado.

"Casi puedo dar por hecho lo que muchos me han dicho a mi paso por esta ruta, quienes usan el poder para perseguir y silenciar, vendrán por mí. No le temo a la persecución política, esa es la peor herramienta de quienes hoy gobiernan, con ella le ponen el verdadero rostro a su nuevo régimen, porque son la contradicción viva de lo que juraron combatir. No les tengo miedo, no me esconderé, sepan desde ahora que daremos la batalla por México", sostuvo en su mensaje transmitido en redes sociales.

A unos días de concluir su administración en el gobierno del estado, Silvano Aureoles mencionó que a tres meses de haber hecho la denuncia pública, dentro y fuera del país, para señalar intromisión del crimen organizado dentro de las elecciones del 6 de junio, ésta lo ha puesto en una posición de persecución política.