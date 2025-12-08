No hubo víctimas civiles que lamentar en Coahuayana: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los hechos ocurridos el sábado en Coahuayana, sobre el coche bomba que detonó y dejó cinco personas sin vida, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que no hubo víctimas civiles que lamentar.

En rueda de prensa este lunes en Casa Michoacán, el funcionario dijo que, en el caso de los policías comunitarios y los elementos de seguridad afectados, continúan atendiendo la situación y se le está dando seguimiento puntual al tema desde el sábado, cuando se registró la afectación.

"Dentro de todo el impacto de este tema complejo y delicado, hay un dato que es relevante: no hubo víctimas civiles que lamentar. En el caso de los policías comunitarios y otros elementos, se está atendiendo la situación", dijo.

Bedolla refirió que, durante su visita al municipio el domingo, sostuvo una reunión con las víctimas indirectas de cada uno de los afectados, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Añadió que se actuó de manera inmediata, pues llegaron de forma pronta siete helicópteros: cinco de la Marina y dos del gobierno estatal. Además, apuntó que en Coahuayana hay una estación naval avanzada de la Marina y se actuó de inmediato.

Por último, reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso por el uso de los explosivos. Hasta el momento han reportado cinco personas fallecidas y siete lesionadas por la explosión del coche bomba.