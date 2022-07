"No hubo acuerdos como tal" con la CNTE, reconoce Segob tras retiro de plantón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretaria de Gobierno (Segob) en el estado, Carlos Torres Piña, afirmó que no se llegaron a acuerdos con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) Poder de Base para el retiro del plantón que mantenían en el centro de esta capital.

No obstante, en entrevista apuntó que sí hay avances en cuanto a trámites administrativos, que coadyuvaron a desactivar la protesta.

Y es que el viernes pasado la CNTE retiró el plantón luego de un mes de estar sobre avenida Madero frente a Palacio de Gobierno, sin embargo, el líder de tal organización magisterial aseguró que no se llegaron a acuerdos con el gobierno, aunque advirtió con no regresar a las aulas el próximo ciclo escolar si no hay avances en sus exigencias.