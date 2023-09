No he evadido ninguna comparecencia ante el Congreso: José Alfredo Ortega Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, sostuvo que no se ha negado ni ha evadido ningún llamado a comparecer al Congreso del Estado.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal recordó que hace unos meses cuando lo citaron a una reunión los diputados locales de la Comisión de Seguridad Pública, incluso sugirió que la reunión fuera en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, pero por unos hechos que sucedieron en la región de Tierra Caliente y que se trasladó, no se pudo realizar.

Dijo que después de esa reunión que no se pudo llevar a cabo, ha estado pendiente de que los legisladores le hagan un llamado para una reunión con la Comisión de Seguridad Pública o por el Congreso estatal.

"No, he evadido ninguna, es que cuando me invitaron fue la Comisión de Seguridad Pública, no el Congreso, les dije que los recibía en la Secretaría para presentar lo que debo presentar, pero ese día lamentablemente sucedieron unos hechos en Tierra Caliente y el señor gobernador me instruyó que fuera para allá, de ahí en más he estado al pendiente de otro llamado y de acudir a lo que sea necesario", sostuvo.

RYE