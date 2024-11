No hay recorte a municipios, es un ajuste presupuestal federal, aclara Bedolla

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre el tema, el titular del Poder Ejecutivo estatal recordó que cada año siempre hay un ajuste presupuestal de las participaciones en los últimos meses, luego de que a inicios de años los ayuntamientos llegan a recibir una cantidad mayor de dicho rubro.

"No, es una falsa información, ahora sí que serenos, el tema tiene que ver con un ajuste presupuestal, ya me informó el secretario de Finanzas, no es alarmante. En los primeros meses, ya lo saben los presidentes municipales, les llegan participaciones federales arriba de lo presupuestado, y un ajuste al final del año, no es un tema que afecte o que vaya a afectar", señaló.

Bedolla apuntó que incluso cualquier ajuste presupuestal de las participaciones federales tiene un impacto del 20 por ciento en los municipios y del 80 por ciento en el estado, es decir, dijo, "tiene mayor implicación en las finanzas estatales, pero estamos preparados para ello, con una disciplina financiera muy importante".

En ese sentido, comentó que como gobierno estatal tienen garantizados los salarios para los trabajadores de la educación, el sector salud, policías y para la Universidad Michoacana.

"Vamos a cerrar de manera positiva el año, ya no hay recursos extraordinarios, remanentes extraordinarios por el tema del petróleo, entonces, tenemos que hacer un esfuerzo y ajustarnos disciplinariamente a nuestro presupuesto", mencionó

Por último, enfatizó que cada municipio tiene que salir adelante con sus finanzas.

rmr