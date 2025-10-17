Michoacán

No hay plazas automáticas; es bajo normativa, reitera Bedolla a normalistas

La Secretaría de Gobierno está viendo los daños que se generaron por las manifestaciones
No hay plazas automáticas; es bajo normativa, reitera Bedolla a normalistas
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dejó en claro que no hay negociación alguna con los normalistas para la asignación de plazas, y que estas deben concursarse conforme a la normativa federal.

Te puede interesar:
Marcha normalista en Morelia deja vidrios rotos, pintas y vehículo en llamas
No hay plazas automáticas; es bajo normativa, reitera Bedolla a normalistas

En entrevista colectiva y tras dos días de manifestaciones con varios daños a terceros, el mandatario estatal indicó que hay que estar serenos y no caer en provocaciones, ya que estas manifestaciones se realizan año con año por la intromisión de administraciones anteriores en las Escuelas Normales de Tiripetío y Cherán.

“Estamos atentos y no hay negociación fuera de la norma. Fueron dos días de manifestaciones y ya está viendo la Secretaría de Gobierno los daños registrados”, dijo.

Respecto a las plazas automáticas, Ramírez Bedolla señaló que los señalamientos son irresponsables y falsos, toda vez que Michoacán se rige por la normativa federal y bajo el esquema de concurso para la asignación al concluir los estudios en la Escuela Normal.

Comentó que el estado continúa con la asignación de plazas conforme a la normatividad, por lo que pidió a todos los actores políticos no realizar comentarios irresponsables.

RYE-

Normalistas
Bedolla
plazas automáticas
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com