No hay nada más lindo que estar en Michoacán: Patricia Reyes Spíndola

Reyes Spíndola destacó de igual manera la riqueza natural de “el alma de México”, y la posibilidad de salir de los foros para ver los paisajes que existen en Michoacán. “Aquí sentimos el aire, el olor, los árboles, los colores que eso de verdad no se puede repetir dentro de un set. Así que ojalá las novelas, las películas, salgamos más a Michoacán, el alma de México. Tuve la oportunidad hace dos años de venir a hacer un corto, la gente se portó divina, fue en Pátzcuaro”, agrega en el clip.

En sus diversas visitas al estado, la actriz con más de 60 películas, ha recorrido lugares como Santa Clara del Cobre y Capula para adquirir las singulares artesanías locales. La telenovela “Amanecer”, protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, se transmite de lunes a viernes en horario estelar por Televisa Univisión.

