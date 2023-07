’’No hay marcha atrás en la 4T porque queremos que sigan los derechos del pueblo de México’’: Sheinbaum en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este jueves Claudia Sheinbaum destacó que, para seguir garantizando el bienestar de las mexicanas y los mexicanos, es importante dar pasos firmes a favor de la 4T, lo cual no será posible sin el apoyo de la ciudadanía, ‘’no hay marcha atrás en la Cuarta Transformación porque nosotros queremos que sigan los derechos del pueblo de México’’.

’’Queremos con la Cuarta Transformación prosperidad y bienestar para el pueblo de México, queremos que haya una verdadera democracia, que nunca más vuelva a haber fraudes electorales en México’’, comentó.

Al respecto aseguró que solo con la Cuarta Transformación se han logrado cambios que en algún momento fueron inimaginables, ‘’en estos cuatro años ha disminuido la pobreza en México por primera vez y además han disminuido las desigualdades, es decir un cambio total en nuestro país’’.

‘’Vamos a seguir avanzando con energías renovables, con protección del medio ambiente, pero nunca traicionando al pueblo de México, como decimos en Morena, nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México, esa es la esencia de la Cuarta Transformación’’, dijo.