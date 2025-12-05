No hay fecha para que se retiren las fuerzas de seguridad federales: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno del estado, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que no hay fecha definida para que se retiren las fuerzas federales de seguridad en la entidad e implementadas como parte del Plan Michoacán.

Este viernes, entrevista con medios de comunicación, el funcionario dijo que a pesar de las reuniones que hubo esta semana con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla no se determinó ese punto.

"Tuvimos una reunión esta semana con el secretario Omar y el general Trevilla, pero no hay fecha para que se retiren, es hasta que se logre la pacíficación".

De acuerdo a Zepeda Villaseñor, después de que se retiren habrá un plan o proyecto para mantener cierto estado de fuerza y seguir garantizando que la paz se logre; el secretario acotó que las reuniones con los funcionarios federales continuarán en Morelia y México.

"No hay una temporalidad, no hay una fecha fatal. El tema de seguridad es un trabajo de todos los días y se va a estar evaluando, como se ha venido haciendo cada semana, cada semana aquí en Morelia y cada 15 días en la Ciudad de México"

Apenas este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó los avances de la estrategia del Plan Michoacán del último mes, en el que el titular de la dependencia, Antonio Cruz Medina, indicó que se han registrado detenciones importantes, pero también refirió que habrá dotación de mil 60 armas distribuidas en todos los municipios.

