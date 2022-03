No hay barricadas en carreteras de Michoacán: gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán no hay reportes de bloqueos por algún supuesto grupo de autodefensa con barricadas, las cuales no están permitidas y serán retiradas si se llegan a registrar, aseguró el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal mencionó que cualquier reporte que llegué de ubicación de barricadas en tramos carreteros en el estado serán retiradas, tal como sucedió hace unos meses en el tramo de Tepalcatepec a Coalcomán, en donde había presencia de grupos delictivos.

“No tenemos bloqueos reportados como tales en el estado, no puede haber barricadas, no debe haber barricadas”, sostuvo.

El mandatario estatal comentó que actualmente sólo se tiene el caso de San Juan Nuevo Parangaricutiro, en el que hay una barricada a la entrada de la comunidad, pero ya se trabaja con la comunidad para retirarla.

Agregó que no están permitidas estás barricadas, porque “lo hemos dicho nosotros, no hay grupo de autodefensa civil que no esté ligado a un grupo delincuencial”.

RYE