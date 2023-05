"No estamos al contentillo ni para shows mediáticos", responde Cussi a diputado Barragán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Yo no tengo ningún inconveniente, el reto está lanzado y los términos propuestos, no estamos al contentillo ni tampoco para los shows mediáticos que muchos están buscando", respondió el comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cussi, al diputado Juan Carlos Barragán.

Ello, luego de que el legislador morenista acudiera al Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza para solicitar que le realizaran los exámenes para demostrar que puede cumplir con el reto que en días pasados comentó Cussi, en el que invitaba a los diputados y líderes partidistas a realizarse los exámenes de control y confianza que implican revisión toxicológica, de salud, patrimonial y psicológica.

González Cussi agregó que desde la Policía Morelia se está trabajando para garantizar que quienes están obligados a presentar estos exámenes lo hagan, a fin de garantizar una corporación con todos sus elementos certificados.

“Estamos concentrados y haremos lo que la ley nos mandata, concentrados en lo que nos corresponde y haciendo las labores y la gestión para que la gente que sí tiene la obligación de presentarlos lo haga”, afirmó Cussi, tras resaltar que continúan a la espera de agendar fecha para más de 70 efectivos que no han podido renovar su certificación, toda vez que desde el C3 no se le ha dado fecha, además de que se tienen pendientes los resultados de personal de nuevo ingreso.

Finalmente, insistió en que los exámenes de control y confianza no son obligatorios para quienes no portan armas o tienen nombramientos de confianza. “No tengo obligación, él sigue insistiendo que hay, e incluso ha ido a más, con el tema de presentar denuncias y tal. Me parece que ha habido incluso frivolidad en el tema de distraer la atención de cómo están las instancias de procuración de justicia para estar distrayéndonos con cosas que no tienen pies ni cabeza, me parece un poco frívolo”, concluyó.

SHA