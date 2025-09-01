¡No estás sola! Inician grupos de apoyo emocional para mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, convoca a mujeres interesadas en participar voluntariamente en un grupo de apoyo semanal para el reconocimiento y prevención de las violencias.

Este programa, dirigido exclusivamente a mujeres, inicia el próximo 18 de septiembre y se llevará a cabo todos los jueves en un horario vespertino, de 16:00 a 18:00 horas. Las sesiones están diseñadas para crear espacios seguros de escucha, aprendizaje y empoderamiento.

Los temas que se abordarán en las sesiones incluyen:

Mitos y realidades de la violencia

Autoconocimiento y autonomía

Toma de decisiones

Derechos de las mujeres

Cuerpo y sexualidad

Inteligencia emocional

Comunicación asertiva

Solución de conflictos

Las interesadas pueden registrarse escaneando el código QR del cartel o comunicarse a los teléfonos 443 308 1862 y 443 308 2266 para mayor información.